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الزراعة تبحث مع سلطة المياه والبيئة التعاون المشترك

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:06

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غزة- الرأي:

بحثت وزارة الزراعة الفلسطينية، سبل التعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة، وذلك فيما يخص الأعمال المتعلقة بالمياه والتربة والبيئة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل الزراعة د.أيمن اليازوري برئيس سلطة المياه والبيئة د.يوسف إبراهيم، بحضور عدد من المدراء العامون من كلا الطرفين.

وذكر اليازوري، أن حيز التقاطع بين وزارته وسلطة المياه والبيئة كبير جداً، مشيراً إلى أهمية توظيف ذلك بما يخدم البيئة والمحافظة على الموارد.

وتطرق إلى أن المساحة الزراعية في القطاع تصل إلى نحو ٢٠٠ ألف دونم و تضم ٢٣ ألف حيازة، حيث يعمل بها نحو ٥٠ ألف مزارع، يخدمون أكثر من ٢ مليون مواطن فلسطيني، مشدداً على أهمية إجراء الفحوصات المخبرية ومطابقة الشروط والمقاييس على المياه المعالجة المسترجعة قبل استخدامها للأغراض الزراعية.

من جهته، أكد إبراهيم على ضرورة المحافظة على مصادر المياه وتنظيم الخدمة بالتعاون مع الشركاء سواء الزراعة أو البلديات، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجنة فنية على مستوى الادارت المختصة في الزراعة والمياه والبيئة للبحث بشكل أعمق في القضايا المشتركة.
 

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