بلدية بني سهيلا تنظم حملة توعوية تثقيفية

غزة- الرأي:

بلدية بني سهيلا تُنظم حملة توعوية تثقيفية لطلبة المدارس في المدينة للتوعية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وكذلك أهمية المحافظة على النظافة الشخصية وأثرها في حماية الإنسان من الأوبئة والأمراض.



وشملت الحملة التي استهدفت طلبة المدراس الأساسية والإعدادية والثانوية في المدينة توزيع مواد تعقيم وكمامات وحاويات لجمع النفايات ومطبوعات توعوية متنوعة للحث على النظافة الشخصية واتباع الإجراءات الصحية السليمة للوقاية من فيروس كورونا، ورفع مستوى الوعي البيئي والصحي لدى الطلبة.



ويذكر أنَّ الحملة تمَّ تنفيذها بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ضمن مشروع الإنعاش الاقتصادي من خلال توفير العمل الكريم والممول من الحكومة النرويجية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP.

