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"أوميكرون".. 7 أشياء يجب معرفتها عن سلالة كورونا الجديدة

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:30

"أوميكرون".. 7 أشياء يجب معرفتها عن سلالة كورونا الجديدة

بينما يحارب العالم موجة أخرى من فيروس كورونا، تم اكتشاف متحور جديد من الفيروس في جنوب أفريقيا يسمى "أوميكرون".

حيث يقول العلماء وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite"، إنه مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه وانتشاره السريع بين الشباب، تم تحديده حاليًا فى جنوب أفريقيا.

كما تم العثور على المتغير الجديد في بوتسوانا وهونغ كونغ بين المسافرين من جنوب أفريقيا.

المتغير الجديد يمكن أن يصيب الحاصلين على اللقاح

أحدث نسخة هي النسخة الأكثر تحورًا من فيروس كورونا القاتل حتى الآن، وتم تحديد البديل لأول مرة في جنوب إفريقيا، وانتشر بالفعل إلى بعض البلدان المجاورة، بما في ذلك بوتسوانا، حيث وفقًا للمسئولين، فإن هذا البديل الجديد يصيب الآن أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل.

المتغير لديه عدد كبير من طفرات البروتين سبايك

يتضمن المتغير المكتشف حديثًا عددًا كبيرًا من طفرات البروتين الشائك بالإضافة إلى الطفرات في أجزاء أخرى من الجينوم الفيروسي والتي يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال والمراوغة لمناعة اللقاح.

هذا المتغير قابل للانتقال إلى حد كبير

من جانبها، قالت الدكتورة جيني هاريز، الرئيس التنفيذي لوكالة UKHSA: "هذا هو المتغير الأكثر أهمية الذي واجهناه حتى الآن، ويجري البحث العاجل لمعرفة المزيد حول قابلية انتقاله وشدته وقابلية لقاحه".

هل يمكن للقاحات أن تحميك؟

حذرّ الخبراء أيضًا من أن متغير جنوب أفريقيا يحتوي على طفرات ذات أهمية بيولوجية محتملة والتي قد تغير سلوك الفيروس فيما يتعلق باللقاحات والعلاجات والقابلية للانتقال، وبالتالي فإن مسئولي الصحة يحققون أكثر في المتغير وخصائصه.

يحتوي المتغير الجديد على أكثر من 50 طفرة سبايك

يُعتقد أن البديل الجديد يحتوي على ما يصل إلى 50 طفرة سبايك، حيبث أن بروتينات سبايك هي ما تستخدمه الفيروسات للوصول إلى الخلايا البشرية، وتعمل بعض اللقاحات من خلال تدريب الجسم على التعرف على الطفرات وتحييدها.

المتغير الجديد يسبب ارتفاعًا كبيرًا في حالات جنوب أفريقيا

أصبح المتغير المكتشف حديثًا أيضًا أحد أكثر السلالات السائدة في جنوب أفريقيا، ما يؤدي إلى ظهور حالات جديدة بشكل يومي.

المتغير الجديد أكثر فتكًا من دلتا

حذر الخبراء أيضًا من أن المتغير يحتوي أيضًا على 10 طفرات في جزء مجال ربط المستقبلات، مقارنة بمتغير دلتا.

 

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