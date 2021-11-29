ظهور علامات على جهازك الآيفون تدلك على وجوب استبداله!

إذا كنت على وشك الحصول على جهاز آيفون جديد وتشعر بالتردد في إنفاق الأموال، فقد يكون من المفيد أن تفهم متى يكون من الأفضل بالفعل الاستثمار في هاتف جديد.

هناك أوقات تشعر فيها بالتفاخر عندما تشتري جهاز جديد وفي أوقات أخرى يكون من المنطقي استبدال أجهزتك القديمة بأجهزة جديدة، إذا متى يكون أنسب وقت للترقية وشراء جهاز آيفون جديد، خلال السطور التالية سوف نتعرف على 4 علامات وفقا للخبراء إذا ظهرت سوف تحتاج إلى استبدال جهاز الآيفون الخاص بك بجهاز جديد.

مدة عمل جهاز الآيفون

كم عمر الآيفون؟ لا يمكن الإجابة بشكل دقيق على هذا السؤال ولكن إذا كنت تهتم بجهاز الآيفون الخاص بك وتعتني به.

فهذا يعني أنه سوف يستمر بالعمل بشكل جيد لأطول فترة ممكنة ولكن يرى الخبراء أن أجهزة الآيفون يمكنها أن تدوم لفترة تتراوح بين 4 و 7 سنوات والدليل على ذلك، أن آيفون 6 والذي قامت أبل بإطلاقه في العام 2014، كان يتلقى تحديثات نظام التشغيل وحتى الإصدار iOS 14.

العلامة الأولى: لا يتوافق جهازك مع الشواحن والملحقات

أولاً وقبل كل شيء، إذا كان جهاز الآيفون الخاص بك لا يمكنه العمل مع أي من ملحقات أبل الأخرى التي تمتلكها فهناك مشكلة.

ووفقا للخبراء، عندما تقوم أبل بتغيير تصميم ملحقات أجهزتها من حين لآخر وعندما يكون الجهاز غير متوافق مع أحدث تصميم للملحقات.

فهذا يعني بالتأكيد أن هاتفك يحتاج إلى ترقية الآن لأنه سيكون من الصعب عليك العثور على الملحقات القديمة المتوافقة مع جهازك.

العلامة الثانية: الإصلاح يُصبح أكثر تكلفة من شراء آيفون جديد

ربما تفكر في اصلاح جهاز الآيفون الخاص بك ولكن ما لا تعمله أن تكلفة إصلاح جهاز الآيفون القديم والذي يصل عمره لبضع سنوات تفوق التكلفة الفعلية لجهاز الآيفون نفسه علاوة على ذلك، فإن دفع تكلفة الإصلاح الإجمالية مقدمًا هو أكثر بكثير من شراء آيفون جديد، لذا يقترح الخبراء عليك البدء بشكل جاد في تغيير جهاز الآيفون القديم الخاص بك لتوفير تكاليف الإصلاح المتزايدة يومًا بعد يوم والأفضل أن تقوم بالترقية وتشتري جهاز آيفون جديد أو أحدث.

العلامة الثالثة: ليس لديك مساحة على الجهاز

أحد المشكلات الشائعة مع المستخدمين، مساحة التخزين المنخفضة في جهاز الآيفون، إذا لم تقم بترتيب جهازك وإزالة الفوضى وتحديد الأولويات بانتظام فيمكن أن تعمل الملفات مثل التطبيقات والصور والموسيقى والفيديوهات وغيرها في القضاء على المساحة بجهازك.

وعندما تكافح من أجل تحرير مساحة كافية على الجهاز، فإن إجراء وحذف كل شيء غير ذي صلة بك أو غير ضروري هو الحل الأول والأسرع لتلك المشكلة وفي بعض الأحيان تكون مساحة التخزين في الجهاز صغيرة جدًا بحيث لا تلبي جميع احتياجاتك.

إذا وجدت أن المساحة تنفذ بانتظام أثناء استخدام جهاز الآيفون الخاص بك فقد ترغب في التفكير في الترقية إلى جهاز به سعة تخزين أكبر.

العلامة الرابعة: لا تستطيع تحديث نظام التشغيل

تقوم أبل بطرح تحديثات iOS بانتظام ومن أفضل الممارسات أن يحافظ المستخدم على تحديث جهاز الآيفون الخاص به حيث تشير أبل أن الحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل للآيفون يعني الحصول على أحدث الميزات بجانب زيادة مستوى الأمان فضلا عن اصلاح الأخطاء الموجودة في الإصدارات السابقة.

ولهذا عندما يتوقف جهاز الآيفون الخاص بك عن الحصول على تحديث منتظم لنظام التشغيل، فمن المحتمل أن جهاز الآيفون الخاص بك أصبح قديم جدًا مما يعني أن الوقت قد حان للترقية وشراء إصدار أحدث من الآيفون.

أخيرا، هذه كانت العلامات التي يحذر منها الخبراء وإذا ظهرت في جهازك، سوف تحتاج إلى استبدال الآيفون الخاص بك وشراء آخر جديد.

ولكن قبل التخلص من جهاز الآيفون القديم الخاص بك أو بيعه، تحتاج إلى القيام ببعض الأشياء مثل الاحتفاظ بنسخة احتياطية وتصدير جهات الاتصال وحذف الصور ومقاطع الفيديو وإزالة التطبيقات.

أيضا هناك البعض الذي يرتبط بجهازه بشكل قوي ويشعر بالسوء عندما يحاول الترقية ومع ذلك، إذا ظهرت العلامات التي تحدثنا عنها، يجب حينها أن تقول وداعًا لهذا الهاتف.