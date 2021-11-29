كيفية التحقق من عمر بطارية AirPods على أجهزة أبل

إذا كنت تريد رؤية عمر بطارية AirPods أثناء ارتدائها، فيمكنك استخدام أداة البطارية في صفحة عنصر واجهة المستخدم الخاصة بك.

1. على الصفحة الرئيسية الأولى لجهاز iPhone أو iPad، مرر سريعًا جهة اليمين للوصول إلى أدواتك.

2. قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل الصفحة واضغط فوق تحرير، ثم اضغط فوق رمز علامة الجمع في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

3. انتقل إلى أسفل قائمة الأدوات واضغط على البطاريات، ثم اختر الحجم الذي تريد أن تكون عليه الأداة.

4. ضع عنصر واجهة المستخدم الخاص بك، ثم اضغط فوق تم في الزاوية العلوية اليمنى.

سترى الآن عمر بطارية AirPods على صفحة الأدوات، بالإضافة إلى النسبة المئوية لبطاريةiPhone وأي أجهزة أخرى متصلة مثل Apple Watch.

كيفية التحقق من بطارية AirPods على جهاز Mac

إذا تم إقران AirPods بجهاز Mac الخاص بك، فيمكنك عرض عمر البطارية من سطح المكتب:

1. في شريط القائمة أعلى شاشة جهاز Mac ، اضغط فوق رمز Bluetooth أو رمز مكبر الصوت.

2. حدد AirPods، وسترى عمر البطارية لكل سماعة أذن والعلبة.