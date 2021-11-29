الحكم المحلي تطلق مشروع المخطط الإقليمي التنموي

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الحكم المحلي أمس الأحد مشروع المخطط الإقليمي التنموي لمحافظات قطاع غزة 2023_ 2038 والذي يهدف إلى اعداد خطة ورؤية لمستقبل التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية لمحافظات قطاع غزة ل16 عام القادمة.

وشمل الحضور أعضاء اللجنة الحكومية الرئيسيه لاعداد المخطط الإقليمي التنموي وممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهليه والجامعية و عدد من الاستشاريين والخبراء.

بدوره أكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير على أهمية مشروع المخطط الإقليمي، موضحا أهمية المهام التي أوكلت للوزارة في إعداد المخطط الوطني والإقليمي ليكون الموجه الرئيسي لكافة عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.

وأضاف: " يجب أن نعتمد سياسة الشراكة والتكاملية في توزيع المهام وذلك بتضافر الجهود بين مؤسسات العمل الحكومي والمؤسسات الأهلية وكافة الشركاء للوصول إلى الهدف المنشود".

من جهته أكد مدير عام مشروع المخطط الإقليمي التنموي م. زهدي مدوخ على ضرورة دعم عمليات التخطيط المكاني التي من شأنها النضوج بمستوى حياة المواطن الفلسطيني.

ونوه على جهوزية كافة طواقم العمل في وزارة الحكم المحلي من أجل إنجاز المشروع.

من جهة أخري استعرض المنسق العام للمشروع م. محمد البحيصي منهجية وآلية العمل في المشروع ومهام منسقي اللجان الفرعية وطبيعة عملهم ودورهم في التنسيق لعقد اللجان الفرعية المتخصصة في قطاعات المخطط الإقليمي التنموي المختلفة،لافتا إلى أنه يشمل المخطط الإقليمي 14 قطاعاً فرعياً تغطي كافة جوانب ومكونات المخطط الإقليمي.

وفي السياق تحدث الخبير في مجال التخطيط الاقليمي البروفيسور. فريد القيق عن طبيعة التحديات التي تواجه عمليات التخطيط الاقليمي في محافظات قطاع غزة.

حيث استعرض مجموعة من الإجراءات التي بشأنها النهوض بواقع عمليات التخطيط الاقليمي في محافظات غزة.

بدوره تحدث د. رائد صالحة عن دليل اعداد وتحديث المخطط الإقليمي بين المنهجية والتطبيق.

وأوضح أن اعداد المخطط الإقليمي يجب أن يمر ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات التي تحكمها ضوابط تخطيطية وإدارية يتم اتخاذها قبل الشروع في إعداد المخطط لضمان نجاح أهدافه.

وتخلل النقاش مشاركات الحضور والخبراء والمدعوين التي كان لها أثر إيجابي في إثراء النقاش والخلوص بتوصيات هامة .