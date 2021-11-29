فينيسيوس جونيور يقود الريال للفوز على أشبيلية ويحافظ على الصدارة

قاد فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه أشبيلية 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أشبيلية بهدف سجله رافييل مير فيسينتي في الدقيقة 12، وتعادل كريم بنزيمة للريال في الدقيقة 32، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ورفع الريال رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، فيما توقف رصيد أشبيلية عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وهذا هو الفوز العاشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لأشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربع مباريات.

وحقق أتلتيكو مدريد حامل اللقب فوزا كبيرا على مضيفه قادش 4-1 رافعا رصيده إلى 29 نقطة .

وانتظر حامل اللقب الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر الدولي الفرنسي توما ليمار من رأسية بعد عرضية من البلجيكي يانيك كاراسكو (56)، مسجلاً هدفه الثالث هذا الموسم، فيما أضاف مواطنه المعار من برشلونة أنطوان غريزمان الثاني من تسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة إثر تمريرة من ماركوس يورنتي (70).

وكاد ليمار الذي اختير أفضل لاعب في المباراة يضيف الثاني لكن كرته لم تهز الشباك (64)، ليضيف بديله الأرجنتيني أنخل كوريا الثالث بعد لعبة جماعية رائعة (76).

وعلى الرغم من هدفٍ عكسي من الحارس السلوفيني يان أوبلاك في شباكه بعدما فشل في السيطرة على كرة ساقطة من الهندوراسي شوكو لوزانو (86)، رد أتلتيكو في الدقيقة ذاتها بتسجيله الرابع عبر ماتيوس كونيا.

وسمح هذا الفوز لفريق "كولتشونيروس" بتناسي خيبة الخسارة أمام ميلان الإيطالي صفر-1 في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الاسبوع .

في مباراة اخرى سقط ريال سوسييداد أمام إسبانيول بهدف مقابل لا شيء ليتجمد رصيده عند 29، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 20 نقطة.

و يدين إسبانيول بالنقاط الثلاث إلى لاعب وسطه الفنزويلي أنخل هيريرا صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 77.

ولم يذق سوسييداد طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في مختلف المسابقات، إذ تعادل سلباً أمام فالنسيا في الدوري وخسر أمام موناكو الفرنسي 1-2 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ" الخميس، قبل أن يخسر مجدداً أمام إسبانيول.

وعلى ملعب استادي كورنيا-إل برات ضغط سوسييداد للعودة بالنقاط الثلاث وهدد مرمى مضيفه، لينتهي الشوط الأوّل بالتعادل السلبي.

واعتقد النادي الباسكي انه افتتح التسجيل في الدقيقة 65 كما دأب أن يفعل حيث سجل 17 هدفاً في الشوط الثاني هذا الموسم، مقابل هدفين في الأوّل، إلا أن حكم المباراة الذي تسبب بتغيير مسار الكرة عقب اصطدامها به ألغى هدف البديل المهاجم السويدي أليكسندر إيزاك وقام بعملية اسقاط للكرة.

ومن كرة من منتصف الملعب، سجل إسبانيول هدف اللقاء في الدقيقة 77 عبر أنخل هيريرا، في عامه الأوّل قادماً من غرناطة، بعدما تابع كرة صدها الحارس أليكس روميرو تسديدة قوية في الشباك.

وفاز ريال بيتيس على ضيفه ليفانتي 3-1 بفضل ثلاثية خوانمي.