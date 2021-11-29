وكالة الرأي الفلسطينية تأهيل طرق فرعية لخدمة ذوي الإعاقة بمخيم خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية المرو بغزة: 10 إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيكو يقسو على قادش برباعية في الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية لا وفيات.. 138 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية غزة يشيد بدور مؤسسة القطان في خدمة المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية أسيران مضربان عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وكالة الرأي الفلسطينية كأس السوبر يجمع الصداقة وخدمات جباليا في افتتاح الموسم الجديد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية فينيسيوس جونيور يقود الريال للفوز على أشبيلية ويحافظ على الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل يعم مؤسسات الأونروا اليوم
أخبار » الرياضة و الملاعب

كأس السوبر يجمع الصداقة وخدمات جباليا في افتتاح الموسم الجديد

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:11

كأس السوبر يجمع الصداقة وخدمات جباليا في افتتاح الموسم الجديد
كأس السوبر يجمع الصداقة وخدمات جباليا في افتتاح الموسم الجديد

 قرر اتحاد الكرة الطائرة في قطاع غزة إطلاق الموسم الجديد في الخامس من الشهر المقبل بإقامة بطولة كأس السوبر بين الصداقة بطل الدوري، ووصيف الكأس خدمات جباليا، إيذاناً بإطلاق قطار البطولات الرسميّة.

وحدد الاتحاد حتى نهاية الشهر للبدء بقيد اللاعبين، على أن يطلق الدوري في 12 من الشهر المقبل، وسيتبعها بطولة الكأس التي ستحدد منتصف العام، وكذلك البطولة الشاطئية في تموز المقبل، على أن يشهد أيلول المقبل بطولة الناشئين للفئة تحت 17 عاماً.

واعتمد الاتحاد ناديي الوحدة، وخدمات خان يونس، ضمن أندية الجمعية العمومية للعبة، كما تمّ اعتماد حكام جدد ممن أنهوا الدورة المطلوبة. هذا وتلقى الاتحاد دعوة من الاتحاد العربي للعبة، للمشاركة بالبطولة الـ40 للأندية الرجال (صالات)، والتي ستقام في دولة تونس شباط المقبل، وترشيح بطل الدوري الصداقة للمشاركة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم العلاقات العامة يطلقن مبادرة "كوني ملكة بأخلاقك"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟