كأس السوبر يجمع الصداقة وخدمات جباليا في افتتاح الموسم الجديد

قرر اتحاد الكرة الطائرة في قطاع غزة إطلاق الموسم الجديد في الخامس من الشهر المقبل بإقامة بطولة كأس السوبر بين الصداقة بطل الدوري، ووصيف الكأس خدمات جباليا، إيذاناً بإطلاق قطار البطولات الرسميّة.

وحدد الاتحاد حتى نهاية الشهر للبدء بقيد اللاعبين، على أن يطلق الدوري في 12 من الشهر المقبل، وسيتبعها بطولة الكأس التي ستحدد منتصف العام، وكذلك البطولة الشاطئية في تموز المقبل، على أن يشهد أيلول المقبل بطولة الناشئين للفئة تحت 17 عاماً.

واعتمد الاتحاد ناديي الوحدة، وخدمات خان يونس، ضمن أندية الجمعية العمومية للعبة، كما تمّ اعتماد حكام جدد ممن أنهوا الدورة المطلوبة. هذا وتلقى الاتحاد دعوة من الاتحاد العربي للعبة، للمشاركة بالبطولة الـ40 للأندية الرجال (صالات)، والتي ستقام في دولة تونس شباط المقبل، وترشيح بطل الدوري الصداقة للمشاركة.