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رئيس بلدية غزة يشيد بدور مؤسسة القطان في خدمة المجتمع

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:13

رئيس بلدية غزة يشيد بدور مؤسسة القطان في خدمة المجتمع
رئيس بلدية غزة يشيد بدور مؤسسة القطان في خدمة المجتمع

غزة- الرأي

زار رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، برفقة عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، مؤسسة عبد المحسن القطان في المدينة ضمن جهود تعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية في المدينة وتطوير العلاقة بين بلدية غزة ومؤسسة القطان لخدمة المجتمع. 


 وكان في استقبال رئيس البلدية، مديرة المؤسسة نهاية أبو نحلة، حيث أطلعته على تجربة المؤسسة ودورها في خدمة المجتمع والجهود التي تبذلها لتطوير برامجها لمواكبة التطور العلمي والتربوي وخدمة فئة الأطفال وطلبة المدارس في تخصصات مختلفة.


وجال رئيس البلدية والوفد المرافق له على أقسام المؤسسة واستمع لشرحاً من مديرة المؤسسة ومسؤولي الأقسام عن أنشطتها ، كما التقى بعدد من الأطفال وطلبة المدارس من رواد المؤسسة والمستفيدين من خدماتها واستمع الى تجربتهم في المركز واستفادتهم من خدماته.


 وأشاد رئيس البلدية بدور وجهود مؤسسة القطان في خدمة المجتمع، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدية ومؤسسة القطان وتكامل دورهما في خدمة المجتمع الفلسطيني، لاسيما النشء الصغير منه.


بدورها؛ شكرت مديرة المؤسسة، رئيس البلدية على الزيارة، وأكدت أهمية ودور بلدية غزة في خدمة المجتمع، وأهمية تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية بين البلدية والمؤسسة.

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