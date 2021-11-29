أتلتيكو يقسو على قادش برباعية في الدوري الإسباني

فاز فريق أتلتيكو مدريد على مضيفه قادش 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إسبانيول على ريال سوسيداد، وريال بيتيس على ليفانتي 3 / 1 .

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد توماس ليمار وأنطوان غريزمان وأنخيل كوريا وماثيوس كونيا في الدقائق 56 و70 و76 و87، فيما سجل هدف قادش أنطوني لوزانو في الدقيقة 86 .

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد قادش عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.

وأصبح هذا الانتصار هو الثامن لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في خمس، فيما أصبحت هذه هي الخسارة السابعة لقادش في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ست.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق ريال سوسيداد في فخ الخسارة أمام مضيفه إسبانيول صفر / 1 .

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز للاعبه يانجل هيريرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 .

وتوقف رصيد سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، قلب فريق ريال بيتيس تأخره بهدف أمام ضيفه ليفانتي إلى فوز 3 / 1.

وتقدم ليفانتي بهدف سجله شكودرن موستافي في الدقيقة السابعة، قبل أن يتقمص خوان ميجيل خيمينيز لوبيز دور البطولة لبيتيس بتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 54 و63 و82 .

ورفع بيتيس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ليفانتي عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير.