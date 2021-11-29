تأهيل طرق فرعية لخدمة ذوي الإعاقة بمخيم خان يونس

خانيونس- الرأي:

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع لجنة تعزيز الصمود المجتمعي في بلوك (G)أعمالها في تأهيل طرق فرعية لخدمة ذوي الإعاقة بالمخيم، وذلك للتسهيل عليهم في قضاء احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم القائمة.

وذكر رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، أهمية مواءمة تلك الطرق الفرعية لمساعدة ذوي الإعاقة في إعادة الدمج بالمجتمع، مشيرًا إلى أن البلدية تسعى بشكل دؤوب بالرغم من شُح الإمكانيات والموارد لخدمة تلك الشريحة التي نعتز بها.

وبين البطة على أن تلك الأعمال تأتي نتاج مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق مع لجنة تعزيز الصمود المجتمعي في بلوك (G)، تهدف إلى رصف شوارع لذوي الإعاقة بمساحة (400) مترًا مربعًا، شاكرًا لجنة تعزيز الصمود المجتمعي على دورهم في خدمة شعبنا.

وأوضح أن العام المقبل سيشهد المزيد من التدخلات الطارئة لمواءمة أكبر عدد ممكن من الشوارع في أحياء خان يونس المختلفة لخدمة شريحة أكبر من المصابين وذوي الإعاقة وكبار السن من خلال إجراء أعمال الرصف والصيانة المطلوبة لخدمتهم بشكل مباشر.

وبدوره شكر رئيس لجنة تعزيز الصمود المجتمعي محمد حمدان جهود بلدية خان يونس وطواقمها المختلفة في قسم صيانة الطرق لإنجاز الأعمال بالسرعة الممكنة، معربًا عن أمله استكمال مواءمة شوارع أخرى من أجل مساعدة ذوي الإعاقة قدر المُستطاع.