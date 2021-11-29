الصحة توفر الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية

غزة- الرأي

قال مدير دائرة اللوازم العامة بوزارة الصحة زاهر الوحيدي، إنه تم تزويد مستشفيات القطاع بأسطوانات الاكسجين اللازمة للمرضى وتعبئة نحو(310) اسطوانة خلال الاسبوع الماضي، بتكلفة مالية أقل بكثير مما لو تم تعبئتهم خارج الوزارة الى جانب التواصل مع المرضى لاسترجاع اسطوانات الأكسجين في حال الاستغناء عنها ومن ثم إعارتها لمرضى جدد حيث تم استرجاع ما يقارب (17) اسطوانة.



وذكر الوحيدي أن قسم الخياطة المركزي يعمل على توفير كل مستلزمات الوزارة من ملبوسات وأقمشة وتصنيع نحو (415) قطعة من البدل الطبية والملايات والستائر خلال الاسبوع الماضي ودعم احتياجات ومستلزمات مرافق وزارة الصحة بما يقارب (1457) قطعة.



وأضاف "بأنه تم عقد 8 لجان فحص واستلام العدد من الاجهزة الطبية والآلات الجراحية وبالإضافة الى استلام عدد من الاجهزة الكهربائية والحواسيب وتسليمها للجهات المعنية بالوزارة حيث تم توفير (8 ) أجهزة حاسوب للإدارة العامة للتنمية البشرية.



وتابع أن الدائرة عملت على توفير كافة احتياجات مرافق وزارة الصحة من القرطاسية بما يقارب (45) صنف، لافتاً الى أن عدد المطبوعات التي انجزها قسم المطبعة والمطبوعات بجهود ذاتية لمرافق وزارة الصحة ما يقارب (400) ألف ورقة وتوفير ما يقارب (1714) دولار.



يذكر أن دائرة اللوازم العامة وفق تقرير شهر أكتوبر ساهمت بتعزيز جهوزية عمل الأقسام داخل المستشفيات من خلال تعبئة (670) اسطوانة أكسجين للمرضى العاديين وتعبئة (32) اسطوانة أكسجين بسعة 5 لتر واسطوانتين أكسجين بسعة (40) لتر لمرضى كوفيد 19، كما وتابعت الدائرة استلام وتسليم التبرعات وإنتاج الالبسة الطبية وفرشات الأسرة الخاصة بالمرضى في المستشفيات وطباعة نماذج خاصة بالوزارة تكلفة قيمتها اقل من القيمة السوقية.