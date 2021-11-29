الصحة تبدأ عقد امتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2021

غزة- الرأي

بدأت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بعقد امتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2021، وذلك في مختبرات الحاسوب بمقر تنمية القوى البشرية.

وخلال تفقده الامتحانات أكد د. أسامة أبو معمر القائم بأعمال مدير. عام تنمية القوى البشرية أن الامتحانات تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن الإدارة قامت بالترتيبات اللازمة لإجراء الامتحان بيسر وسلاسة، مثمنا جهود جميع اللجان المشاركة بالامتحانات.

وعقد باليوم الأول امتحان مزاولة مهنة دبلوم التمريض، حيث تستكمل باقي الامتحانات على مدار أسبوعين في 23 تخصصاً صحياً لأكثر من 600 متقدم.