"الشباب والثقافة" تعزز تعاونها مع معهد الأمل لتنفيذ أنشطة للأطفال

غزة- الرأي

بحثت الإدارة العامة للطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة، سُبل تعزيز التعاون المشترك مع معهد الأمل للأيتام لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة تستهدف شرائح الأطفال والطلائع خاصة المحتضنة من خلال المعهد.



جاء ذلك، خلال زيارة وفد من الهيئة لمقر المعهد في مدينة غزة، وضم الوفد مدير عام الطفولة والطلائع الدكتور محمود بارود، ومدير دائرة التبادل والبرامج المهندس كايد جربوع، وكان في استقبالهم رئيس المعهد المهندس علاء الشرفا، وعضو مجلس الإدارة الأستاذة نجلاء الزعيم.



وتحدث بارود حول الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأطفال الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال بحقهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها الاتفاقيات والشرائع الدولية، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والوطنية والأهلية لتوفير الحماية اللازمة للأطفال.



واستعرض بارود أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذتها الإدارة العامة للطفولة والطلائع خلال الفترة السابقة والمشاريع المستقبلية، أبرزها تشكيل برلمان الطفل الفلسطيني والذي تسعى من خلاله إلى نشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم الديمقراطية لدى فئة الأطفال والطلائع.



يذكر أن الهيئة العامة للشباب والثقافة ومعهد الأمل للأيتام نفذوا خلال الأسبوع الماضي برنامج التبادل الثقافي والمعرفي للأطفال والطلائع وتخلله فقرات أبرزها تدريب حول حقوق الطفل الفلسطيني، والحقوق والثوابت الوطنية، ومناظرة حوارية بين المشاركين، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية وأنشطة للتعرف على مواهب المشاركين وقدراتهم.