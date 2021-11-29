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هندسة المركبات بوزارة المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:59

هندسة المركبات بوزارة المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي
هندسة المركبات بوزارة المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي

غزة- الرأي

واصلت الإدارة العامة لهندسة المركبات في وزارة النقل والمواصلات، وبالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور حملة الفحص الشتوي في كافة محافظات قطاع غزة التي تستهدف المركبات للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للسير على الطريق في فصل الشتاء.


وأكد م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية، أن حملة الفحص الشتوي للمركبات مستمرة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والتأكد من سلامتها فنياً.


وأوضح، بهاء الاغا نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات أنه تم فحص 8363 مركبة ومنح 7983 مركبة ملصق الحملة وتحويل 380 مركبة إلى مراكز الفحص الفني لإجراء الإصلاحات اللازمة على المركبة.


وتابع الاغا بالقول إن حملة الفحص الشتوي تلاقي قبولاً كبيراً من المواطنين لما لها من أهمية في حماية المركبات والتأكد من سلامتها والحفاظ على أرواح المواطنين وخاصة في فصل الشتاء.


يذكر أن حملة الفحص الشتوي مستمرة حتى نهاية شهر فبراير من العام 2022م.

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