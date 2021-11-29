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التعليم المستمر للتمريض يعقد محاضرة لرعاية المريضة بعد الاجهاض

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:06

التعليم المستمر للتمريض يعقد محاضرة لرعاية المريضة بعد الاجهاض
التعليم المستمر للتمريض يعقد محاضرة لرعاية المريضة بعد الاجهاض

غزة- الرأي

عقد قسم التعليم المستمر للتمريض بمجمع الشفاء الطبي،  محاضرة علمية بعنوان " الرعاية بالمريضة بعد الاجهاض" .

جاء ذلك، بحضور رئيس القسم  محمود الاشرم وعدداً من تمريض بعض أقسام مستشفى الولادة، في مركز الشوا التعليمي.


ألقت المحاضرة الحكيمة ريهام الصعيدي، وشملت المحاضرة تعريف الاجهاض وأسبابه وعلاماته وأعراضه وأنواعه والتدخلات الطبية والتمريضية لكل نوع من أنواع الاجهاض وما الحكم الشرعي لبعض أنواعه. 


بدوره، قدم مدير تمريض المجمع زهير نوفل شكره وتقديره للمشاركين في هذه المحاضرة القيمة على اهتمامهم ومشاركتهم في المحاضرات والدورات التدريبية والعملية والتعليمية.

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