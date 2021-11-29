بداية رفح تناقش سبل التعاون المشترك مع الشرطة الفلسطينية

رفح- الرأي

ناقشت محكمة بداية رفح، برئاسة القاضي خليل الحتة سبل التعاون المشترك وتكاملية الأداء لتحقيق العدالة مع قائد شرطة محافظة رفح العميد رأفت سلامة ونائبه العميد خالد الشاعر.

جاء ذلك، بحضور قضاة المحكمة إبراهيم جودة و محمد اللحام ورئيس دائرة التنفيذ القاضي أسامة أبو جامع، ورئيس محكمة صلح رفح القاضي وائل كلش والقاضي محمود الزطمة، ورئيس قلم المجمع أكرم أبو طعيمة، ومدير الشرطة القضائية المقدم أحمد أبو حسنة وعدد من ضباط الشرطة القضائية.



وتباحث المجتمعون في القضايا المشتركة والمتعلقة بأحكام المحاكم وتنفيذها خاصة المرتبطة بعمل الشرطة القضائية وقسم الترحيلات والتي تهدف إلى الإسراع في تنفيذ القرارات والأحكام والتي من شأنها التسهيل على المواطنين وإعادة حقوقهم.



وأكد المجتمعون على أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقة والتعاون لإرساء قواعد العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين ورد المظالم.