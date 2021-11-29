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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع منظمة الأوتشا العالمية

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:01

التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع منظمة الأوتشا العالمية
التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع منظمة الأوتشا العالمية

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد  مدير مكتب الأوتشا في قطاع غزة، ووفداً مرافقاً له صباح اليوم الاثنين في مكتبه في مدين غزة .

جاء ذلك،  بحضور مدير عام التخطيط والتعاون الدولي أ. رياض البيطار ، وذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك .


من جانبه أشاد حمد بالعلاقة الممتدة مع منظمة الاوتشا العالمية في جملة من التدخلات النوعية في عدة عناوين خدماتية وإغاثية للشرائح المهمشة والفقيرة في قطاع غزة 
وفي سياق متصل تطرق حمد لاستمرار للحصارالظالم المفروض على القطاع وشح المساعدات الإغاثية التي تصل قطاع غزة في ظل تزايد عدد الأسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع .
واتفق الطرفان على ضرورة تنفيذ عدد من المشاريع وتقدين المساعدات التي تساعد في التخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين في القطاع ..

261307320_1216020765552235_7214831322915221355_n التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع منظمة الأوتشا العالمية 260995849_1216020492218929_382018444181940830_n
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