الحكم المحلي تناقش تطوير أنظمة الهيئات المحلية

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي لقاءها الأول للجنة توحيد الأنظمة الخاصة بالهيئات المحلية .

وكان اللقاء برئاسة الوكيل المساعد المستشار علي ابو ريالة ، وبحضور ممثلين عن الهيئات المحلية.

حيث تم الاتفاق على آلية عمل اللجنة وفق عدة محددات تم اتخاذها من قبل اللجنة في اللقاء.

وعملت اللجنة على توضيح أهداف تشكيل اللجنة والتي تتمثل في توحيد وتطوير وتحديث أنظمة الهيئات المحلية سعيا للنهوض بها ومنع الازدواجية في اتخاذ القرار وتقليص الفجوة بين الأنظمة المتبعة في الهيئات المحلية المختلفة.

حيث تم الاتفاق على البدء بتوحيد الأنظمة المالية للهيئات المحلية وصولا لباقي الأنظمة.