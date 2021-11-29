الأوقاف تفتتح دورة مقدسية وعن تاريخ القضية الفلسطينية

غزة- الرأي

افتتحت وحدة القدس والإدارة العامة للدعوة والارشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، دورة تاريخية حول القضية الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية علي المسجد الأقصى، بعنوان "الطريق إلي القدس ومستقبل الصراع"، بالتعاون مع قسم التاريخ في الجامعة الاسلامية، استهدفت عدداً من الواعظات العاملات في الوزارة.



وحضر الافتتاح كل من مدير عام الادارة العامة للدعوة والارشاد أ. أمير أبو العمرين، ومدير وحدة القدس أ. رجائي حسين، ومدير الدعوة والإرشاد (إناث) أ. نادية الغول، وأستاذ التاريخ في الجامعة الاسلامية د. غسان وشاح، و أستاذ التاريخ الاسلامي د. إبراهيم أبو شبيكة.



بدوره أكد مدير عام الادارة العامة للدعوة والارشاد أ. أمير أبو العمرين علي أهمية المكانة الدينية والوطنية للمسجد الأقصى، وتاريخ المسلمين في الدفاع عن أولي القبلتين، منوهاً إلي ضرورة الحديث المستمر عن الفتوحات الاسلامية في فلسطين، كفتح بيت المقدس ومعركتي عين جالوت وحطين.



وشدد علي أهمية أن يقوم كل مسلم بدوره للذود عن حياض الأمة، محذراً من المخاطر التي تحدق بالمسجد الأقصى جراء محاولات التهويد، والاعتداء علي المقابر، داعياً إلي هبة اسلامية شاملة لتحرير الأرض والانسان من الظلم اليهودي.



يذكر أن الدورة تناولت جملة من العناوين كان أبرزها، جذور القضية الفلسطينية للدكتور غسان وشاح ومكانة القدس الدينية لـلدكتور إبراهيم أبو شبيكة، والصهيونية المسيحية ودورها في دعم اليهود للدكتور زكريا السنوار، وجغرافية القدس واستراتيجية الاستيطان حولها للدكتور رائد صالحة، وكذلك تاريخ تطور الاعتداءات علي المسجد الأقصى للدكتور سوسن النواجحة، بالإضافة إلي مستقبل الصراع علي فلسطين والقدس للدكتور غسان وشاح.