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التقطت في مدرسة صبحة الحرازين الحكومية

فوز صورة بالمركز الأول للصحافة العربية تبين آثار العدوان على التعليم

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:51

فوز صورة صحفية تبين آثار العدوان على التعليم بالمركز الأول للصحافة العربية
فوز صورة صحفية تبين آثار العدوان على التعليم بالمركز الأول للصحافة العربية

غزة- الرأي

فازت صورة صحفية تبين آثار العدوان الاسرائيلي على المدارس الحكومية في غزة بالمركز الأول بجائزة دبي للصحافة العربية للعام 2021 ، وذلك خلال إعلان النتائج مساء اليوم.

والصورة الفائزة تظهر آثار العدوان على مدرسة صبحة الحرازين الحكومية شرق غزة، وهي للمصور محمد أسعد محيسن من وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”.

وجاءت هذه الصورة ضمن نشاط وزارة التعليم  الإعلامي و إتاحة المجال للصحفيين والإعلاميين بتوثيق آثار استهداف الاحتلال للمؤسسات التعليمية والانتهاكات بحق الأطفال والطلبة عقب العدوان على غزة في مايو من العام الحالي.

وقدمت الوزارة التهنئة القلبية الحارة للمصور محمد أسعد محيسن ووكالة صفا على الفوز بهذه الجائزة العريقة، مؤكدة أنها تفتخر بالصحفيين الفلسطينيين الذين ينقلون الرسالة الإعلامية ورسالة شعبنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة إلى العالم.

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