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المالية بغزة: البدء بتسديد رسوم "كلية العودة" من المستحقات

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:56

أعلنت وزارة المالية في غزة عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب كلية العودة الجامعية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت المالية أن المستفيد من التسجيل الطلبة المسجلين للفصل، سيكون بواقع 40% من قيمة الرسوم الفصلية، شرط أن يكون المستفيد مقسط بنكي لدى بنوك البريد والانتاج والوطني.

وبينت أن الذي سيستفيد من التسجيل طالب كلية العودة الجامعية هو أو أحد أقاربه (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة أخ-أخت).

وسيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء30/11/2021 وحتى يوم الأحد 19/12/2022،  وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

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