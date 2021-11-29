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زراعة خان يونس تتابع انتشار حشرة "الحشد الخريفية"

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:03

زراعة خان يونس تتابع انتشار حشرة "الحشد الخريفية"
زراعة خان يونس تتابع انتشار حشرة

خان يونس- الرأي

باشرت مديرية زراعة خانيونس، بتوزيع مصائد فرمونية استكشافية على المزارعين لمراقبة حشرة "الحشد الخريفية" حيث تم التوزيع علي مناطق مختلفة بالمحافظة لمعرفة مدى وجود وانتشار الحشرة على مستوى المحافظة.


يأتي هذا النشاط ضمن المكافحة المستمرة للآفات المستحدثة في المنطقة .


إلى ذلك شاركت مديرية زراعة خان يونس بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوزيع بذور قمح وأسمدة للمزارعين التي تقع أراضيهم  في المناطق الشرقية من المحافظة لتعزيز صمودهم، وتوفير مصدر للدخل ودعم القطاع الزراعي حيث تم فحص المدخلات الزراعية ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

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