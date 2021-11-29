شرطة الطاقة تساند شركة الكهرباء في ضبط "524" خط مسروق

غزة- الرأي

ساندت دائرة شرطة سلطة الطاقة، الطواقم الفنية في قسم التفتيش بشركة توزيع الكهرباء في جميع محافظات قطاع غزة في مهمة الكشف عن الخطوط المسروقة والغير شرعية وضبطها.

وقال العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة سلطة الطاقة، إن عناصر الدائرة ساندت طواقم التفتيش في شركة الكهرباء في مهمات التفتيش على خطوط القلاب, والخطوط المسروقة في جميع المحافظات, ضمن مهام الدائرة في إسناد وتأمين عمل طواقم الشركة خلال تأديتهم للمهام المختلفة ".وأضاف حمادة أنه وخلال مرافقة طواقم الشركة في مهمات التفتيش, تم ضبط "524" خط كهرباء ووصلات غير شرعية, وخطوط قلّاب خلال شهر نوفمبر الجاري, مُبيناً أن عدداً منها كانت مدفونةً في باطن الأرض, وداخل الأراضي الزراعية على الحدود الشرقية للمحافظات, بالإضافة إلى عدد من منازل المواطنين.

وأوضح العقيد حمادة أن طواقم التفتيش الفنية للشركة أزالت جميع الخطوط المسروقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها حررّت محاضر ضبط بحق أصحابها المخالفين، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيراً إلى أنه تم إنجاز "27" قضية من القضايا العالقة في شركة الكهرباء منذ سنوات.

ولفت العقيد حمادة إلى أن تأمين وإسناد طواقم شركة الكهرباء بكافة أقسامها، يُعد من المهام الوظيفية لدائرة شرطة سلطة الطاقة بهدف حماية الشبكة العامة للكهرباء من تعرضها للسرقات، الأمر الذي يتسبّب في عجز توزيع الكهرباء بين الأحياء السكانية.