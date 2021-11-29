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بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وزارة السياحة تنظم معرضاً للتراث الوطني والأثري

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:48

وزارة السياحية تنظم معرضاً للتراث الوطني والأثري(1)
وزارة السياحية تنظم معرضاً للتراث الوطني والأثري(1)

غزة- الرأي

نظمت وزارة السياحة والآثار اليوم الاثنين، معرضاً للتراث الوطني ومتحفاً اثرياً في موقع تل ام عامر الأثري بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.


وشارك في مراسم افتتاح المعرض العشرات من المهتمين والنخب المجتمعية وممثلي المؤسسات المحلية والمتاحف الخاصة وقد ضم المعرض العديد من الزوايا الهامة أبرزها عرض العديد من القطع الاثرية النادرة التي تعود للعصر الحديدي واليوناني والروماني، البيزنطي والإسلامي وزاوية المشغولات اليدوية الفلسطينية. 


من جانبه قال د إبراهيم جابر وكيل وزارة السياحة والآثار، إن هذه الفعالية تأتى ضمن نشاطات وزارة السياحة بالشراكة مع المؤسسات الدولية المهتمة بالقطاع الأثري، وفى هذا اليوم الذي له ارتباط بحق الشعب الفلسطيني في ارضه ومقدساته وتاريخه، لترسيخ الوجود الفلسطيني وإيصال رسالة للجميع ان الشعب الفلسطيني صاحب حضارة عريقة، وانه حقوقه لا تسقط بالتقادم، وباقية ومتجذرة ومرتبطة بعراقة القضية وقداستها مشيراً ان الموقع الاثري الذي أقيمت عليه الفعالية وهو دير " القديس هيلار يون" يزيد عمره الزمني عن 1700 عام.


وأضاف جابر ان الوزارة تواصل دورها في تعزيز التوعية المستدامة للوجود الحضاري للشعب الفلسطيني وحماية الموروث التاريخي والارث الحضاري لكل فلسطين وذلك بالحفاظ على المقتنيات والمواقع والمتاحف الاثرية التي تعد ملك عام للشعب الفلسطيني. 


واكد جابر ان الإرث التاريخي للشعب الفلسطيني يمتد في عمق التاريخ، ونسعى لنقله للأجيال المتعاقبة وبرؤية شمولية تنطلق من ثوابت الماضي وفكر الحاضر وترسيخ ثقافة نيل الحقوق والحريات والتحرر الوطني.


وقد شمل المعرض الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة الدولية الأولية على زاوية للتراث الفلسطيني، وزاوية للأطفال لربطهم بالتاريخ والحق الفلسطيني، إضافة الى زاوية للتراث والفلكلور الشعبي ومتحفاً متنقلاً يحوي مقتنيات اثرية مستخرجة من عدة مواقع اثرية عبر الأزمنة والعصور التاريخية.

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