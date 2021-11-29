الدعليس يشارك بافتتاح مدرسة "عبد الكريم العكلوك" في دير البلح

غزة - الرأي:

افتتحت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الاثنين مدرسة عبد الكريم العكلوك، في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وشارك في حفل افتتاح المدرسة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وشخصيات حكومية ومجتمعية ولفيف من الوجهاء والمواطنين.

وقال الدعليس خلال كلمة له إنه ومنذ استلامه مهام عمله، وضع على سلم أولياته خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وتقديم كافة التسهيلات لهم، رغم الحصار والعدوان.

وأوضح أن الجهات الرسمية والحكومية في غزة تعمل على قدم وساق للتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة المحاصر، واعداً بالاستمرار في هذه السياسية، بالرغم من قلة الموارد المالية التي تعاني منها كافة الوزارات والمؤسسات.

وتابع: "ندرك تماماً صعوبة الظروف الاقتصادية التي يعيشها أبناء شعبنا، لكننا نعمل بكل جهد من أجل تحقيق هذا الهدف والتغلب على المعيقات التي تواجه ذلك".

بدوره قال وكيل وزارة التربية والتعلم عصام الدعليس أنه خلال الأسبوعين الأخيرين تم افتتاح المدرسة الخامسة وبعد غد هناك افتتاح لمدرسة سادسة وبذلك تم افتتاح عشرة مدارس، في عام 2021 رغم الظروف الصعبة التي مرت بالعالم والمانحين بسبب ظروف كورونا.

وذكر أن لدى الوزارة حوالي 30 مدرسة في مراحل مختلفة من الانشاء، مؤكداً أن هذا الكم من المدارس لا يبلي الاحتياج الحقيقي للوزارة نظراً لكبر أعداد الطلبة.

وبين أن هناك زيادة سنوية بأعداد الطلبة بنحو 15 ألف طالب يحتاجون سنوياً 20 مبنى مدرسي، مشيراً إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع المانحين لتقديم التبرعات لبناء المدارس وتجهيزها.

وأشار إلى أن عدوان الاحتلال أدى في كل مرة الي تدمير المدارس والاضرار بها وخلال العدوان الأخير تضطرت 136 مدرسة يتم العمل على تأهيلها.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتشغيل 390 معلم في المرحلة الابتدائية لتعويض الفاقد في التعليم بعد عودة التعليم الوجاهي.

تصوير: عطية درويش