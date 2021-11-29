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المكتب الإعلام الحكومي ينعى الفقيد عبد السلام صيام

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:03

غزة - الرأي:

نعى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأستاذ عبد السلام بدر صيام 52 عاماً من مدينة غزة، والذي وافته المنية ظهر اليوم الإثنين، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وبعد صراع طويل مع المرض.

وقال المكتب في بيان وصل "الرأي" إن الفقي صيام مثّل نموذجاً في التضحية والعطاء في خدمة شعبنا الفلسطيني في مجالات عديدة طوال حياته، وكان صاحب سيرة عطرة يشهد له بها الجميع.

وذكر أنه تولى رئاسة اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة عام 2017، وشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية الحادية عشر عام 2012.

 

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