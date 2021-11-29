إطلاق اسم القائد "صيام" على مدرسة قيد الإنشاء بغزة

غزة – الرأي:

أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة أ.عصام الدعليس عن إطلاق اسم القائد الراحل عبد السلام صيام على المدرسة الجديدة التي شرعت وزارة التربية والتعليم ببنائها شمال معسكر الشاطئ بجوار مدرستي ابن سينا وصلاح خلف.

وأكد "الدعليس" في تصريح خاص للرأي أن الخطوة جاءت وفاءً لمسيرة القائد الراحل وتقديراً لجهوده في خدمة مجتمعنا الفلسطيني، واستمرارا للسياسة الحكومية في إطلاق أسماء قيادات الشعب الفلسطيني على المرافق العامة تخليداً لذكراهم وتكريما لمسيرتهم.

واستذكر "الدعليس" مسيرة القائد الراحل المهنية والعملية واسهاماته في تطوير العمل الحكومي خلال رئاسته للجنة الإدارية الحكومية، مشيداً بمناقبه الشخصية ومواقفه الوطنية.

وأوضح رئيس العمل الحكومي أنه كلف وزارة التربية والتعليم بإتمام إجراءات تسمية المدرسة باسم القائد "صيام".

وأشار إلى أن المدرسة قد بدأ العمل بها قبل أسبوعين ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بنائها خلال عشرة شهور على أن يجري افتتاحها بداية العام الدراسي القادم.