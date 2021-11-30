"هنية" و"فرحات" يفتتحان قاعة الشهيد "جمال الزبدة" بالجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والدكتور ناصر فرحات رئيس الجامعة الإسلامية، قاعة الشهيد جمال الزبدة الرياضية بمبنى مجلس الطلاب في الجامعة الإسلامية بعد ظهر امس الاثنين، بحضور إدارة الجامعة ومجلس الطلاب ونجل الشهيد الزبدة.

وأبدى عبد السلام هنية سعادته بافتتاح القاعة التي تخلد أحد علماء الشعب الفلسطيني الشهيد الدكتور جمال الزبدة، وقال أن هذه القاعة ستوفر الخدمة للطلاب وتحتضن النشاط الرياضي والترفيهي، وقال:" نفتتح القاعة الرياضية اليوم، وقبل ذلك افتتحنا الملعب متعدد الأغراض، ولدينا أيضا مشروع تطوير قاعة الأندية الطلابية مع مجلس الطالبات، نحن دوما مع تعزيز التعاون بالجامعة الإسلامية فهي حاضنة الشباب والمبدعين والرياضيين، وستكون لدينا برامج تعاون أكبر في المستقبل القريب".

الدكتور ناصر فرحات شكر عبد السلام هنية وما يقدمه لدعم الرياضة، وأثنى على توفير الدعم لتجهيز قاعة الشهيد الزبدة، وأكد أن هذا التعاون سيعود بالفائدة على الطلاب وتنفيذ أنشطة لا منهجية متنوعة.

يذكر أن قاعة الشهيد الزبدة تحتوي العديد من الأدوات الرياضية لممارسة كرة الطاولة والشطرنج والملاكمة وغيرها من الأنشطة