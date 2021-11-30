الطلاب العسكريون الروس يبتكرون روبوتا للتجسس على شكل حجر

كشف الطلاب والأساتذة فى أكاديمية "فورونيج" الجوية الروسية عن اختراعهم الجديد وهو روبوت ذاتي الحركة للتجسس على شكل حجر، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

وقال التقرير، إن الروبوت يمكن أن يستخدم مستقبلا فى حرب الخنادق بمنطقة تفصل بين مواقع قوات العدو والقوات الصديقة.

وتم تزويد الروبوت، بصفته مجمعا إلكترونيا للاستطلاع والرصد الخفي بمستشعر حساس يتأثر لأية حركة، ويقوم الروبوت بجمع المعلومات وإرسالها إلى مشغّله الذي يمكن أن يبعد عن الروبوت مسافة كيلومتريْن، ويكفي شحن بطاريته للعمل خلال 15 ساعة.

وتم تزويد الروبوت كذلك بكاميرا فيديو صغيرة ومحرك يدفع بجنزيره لينتقل من موقع إلى آخر، يذكر أن العمل على تصميم الروبوت استغرق عاميْن.