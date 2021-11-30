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في اطار التعاون بين الوزارات

سلطة المياه تعزز تعاونها مع وزارة الزراعة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:41

سلطة المياه تعزز تعاونها مع وزارة الزراعة
سلطة المياه تعزز تعاونها مع وزارة الزراعة

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم مقر وزارة الزراعة برفقة المدراء العامون من السلطة، وكان في استقباله وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوي وعدد من المدراء بالوزارة.


وتناقشا الطرفان في امكانية تبادل الأدوار المشتركة في تأدية العمل، بالاضافة الى امكانية تحقيق التعاون المشترك فيما يخص الأعمال المتعلقة بالمياه والتربة والبيئة.
وأشار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن البيئة الفلسطينية تواجه عدد كبير من التحديات من أبرزها نقص نسبة الوعي والثقافة لدى الجمهور الفلسطيني ودرجة الالتزام بالمعايير والمقاييس البيئية.


فيما اتفقا الطرفان على أن يكون هناك مذكرة تفاهم تعاونية يمكن من خلالها متابعة أبرز الملفات المشتركة.


واعتبر وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوي أن هناك تقاطعات كبيرة بين الزراعة وسلطة المياه وجودة البيئة خاصة من بعد اعتماد النظام المحوسب بكلا الوزارتين لتسهيل الخدمات للمواطنين.
وخلص اللقاء على أن يكون هناك لجنة مشتركة بين كلا الطرفين لتلبية كافة القطاعات من أبرزها تسوية ملفات الآبار الزراعية والمشاريع الاخرى.

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