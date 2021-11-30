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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية خطوة للتطوير المجتمعي

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:48

التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية خطوة للتطوير المجتمعي
التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية خطوة للتطوير المجتمعي

غزة- الرأي

استقبلت صابرين أبوعمرة مدير مركز تمكين جباليا التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وشاكرين كرسوع الأخصائية الاجتماعية وهبة النجار منسقة النادي النسوي كلا من أ. محمد أبو وطفه مدير جمعية خطوة للتنمية والتطوير المجتمعي وأ. جهاد أحمد رئيس فريق لمسة وفاء فلسطين.


بدورها تحدثت أبو عمرة عن أهم  البرامج التي يقدمها المركز للفئات الهشة .


من جانبه، أوضح أبو وطفه أهم الأنشطة التي تقدمها جمعيتهم و أهم المبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها موضحا  أن الهدف من هذه الزيارة هو تنفيذ العديد من المبادرات التي تخص المرأة والطفل.


واتفق الطرفان علي ضرورة التنسيق والتشبيك من أجل وضع خطة زمنية لتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات .

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