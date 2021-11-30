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مدرسة مسقط الثانوية برفح تكرم طلبة مسابقة إعراب جزء الذاريات

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:52

مدرسة مسقط الثانوية برفح تكرم طلبة مسابقة إعراب جزء الذاريات
مدرسة مسقط الثانوية برفح تكرم طلبة مسابقة إعراب جزء الذاريات

رفح- الرأي

 كرم  د. خالد ضهير مدير مدرسة مسقط الثانوية ب للبنين برفح، الفائزين في مسابقة فريدة من نوعها (مسابقة إعراب جزء الذاريات من القرآن الكريم) بإشراف المعلم الفاضل صباح قريبة .


و في كلمة له أكد ضهير أن مبدأ هذه المسابقة جاء من الحديث الشريف (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) و أن المدرسة سخرت كل إمكانياتها لإنجاح المسابقة.


كما أشاد ضهير بجهود المعلم المشرف على المسابقة وأثره الفعال على طلبته واجتهادهم في هذه المسابقة النوعية، وأن هذا التكريم  يليق بالطلبة  وبإبداعهم وتميزهم.


ومن جانبه أشاد قريبه بجهود إدارة المدرسة التي لم تألُ جهدًا في إخراج المسابقة بهذه الهيئة التي امتلأت بالتحدي والحيوية والنشاط.

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