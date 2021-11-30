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لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تزور مركز إصلاح "طيبة"

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:57

لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تزور مركز إصلاح وتأهيل "طيبة"
لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تزور مركز إصلاح وتأهيل

غزة- الرأي

زارت لجنة التفتيش على السجون المشكلة من وزارة العدل مركز إصلاح وتأهيل "طيبة"، وذلك ضمن زيارات تفقدية دورية تقوم بها على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة في القطاع.


وتأتي هذه الزيارات بشكل دوري لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف للوقوف على الإجراءات القانونية للنزلاء والتأكد من سلامتها ورفع تقارير للجهات المختصة حول أوضاع النزلاء ومراكز التوقيف والإشكاليات والحلول.


وتعد هذه الزيارة الثانية والعشرين خلال 3 أشهر منذ استئناف عمل اللجنة الوزارية والتي يرأسها أ. أشرف المغاري وعضوية كل من أ. محمود البلعاوي وأ. عبد الله الدخاخني.


واستقبل اللجنة مدير المركز المقدم أحمد نبهان الذي استجاب لاستفسارات اللجنة وأوضح طبيعة العمل داخل المركز وأهم المشكلات التي يواجهها الضباط مشيراً لاحتياجات المركز اللوجستية والقانونية، والصعوبات التي تواجه المركز في التعامل مع النزلاء والموقوفين.


كما قامت اللجنة خلال الزيارة بالالتقاء ببعض النزلاء والاستماع الى شكواهم وطلباتهم وتفقد غرفهم والاطمئنان عليهم.
كما ناقشت اللجنة الإجراءات التي يتبعها المركز في ظل جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء.

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