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التنمية الاجتماعية والصليب الأحمر يبحثان سبل التعاون المشترك

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:17

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غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد وفدا الصليب الأحمر الدولي وذلك لمناقشة العديد من القضايا وبحث سبل التعاون في ملفات تتعلق بفقراء قطاع غزة , خاصة بعد العدوان الأخير على القطاع.


بدوره ،رحب حمد بالوفد الزائر وتقدم بالشكر الكبير للصليب الأحمر الدولي وطواقمه العاملة في قطاع غزة لدورهم الكبير في رعاية ودعم العديد من البرامج التي تتعلق بالشرائح الهشة والفقيرة في قطاع غزة .


وفي سياق حديثه، طالب حمد بمزيد من التعاون والشراكة من أجل تأمين حياة الفقراء وتوفير الحماية والرعاية لهم وفق برامج وخطط مدروسة لتحقيق أفضل النتائج.
 

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