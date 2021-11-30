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"التوجيه السياسي" يخرج دورتين في الأمن الفكري لضباط "الفتوة" برفح

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:39

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غزة-الرأي

خرجت هيئة التوجيه السياسي و المعنوي بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة دورتي "الأمن الفكري والسياسية  الشرعية" لضباط الفتوة في المحافظة.
وحضر تخريج الدورتين التان كانت مدة كل واحدة منهما "14" ساعة تدريبية،كلٌ من العقيد أحمد رصرص مدير مكتب التوجيه السياسي برفح و المقدم خضر أبو رزق قائد كتيبة الفتوة برفح.
وشملت الدورتين على  عدة  محاور من بينها" مفهوم الأمن  الفكري، والانحراف الفكري وأسبابه ومظاهرة، والتوعية  الأمنية، وأساليب العدو فى الإسقاط الأمني، ومفاهيم سياسية، وضوابط  السياسية  الشرعية، والسياسية الشرعية في  العصر الحديث، والعلاقة بين السياسية الشرعية  ونظام  الحكم".
وتهدف الدورتان إلى  زيادة  الوعي الفكري والأمني والسياسي لدى ضباط  وأفراد  الفتوة بجهاز  الأمن الوطني وإكسابهم  الخبرة اللازمة  كونهم يتعاملون  مع شريحة مهمة في المجتمع وهي طلبة المدارس.

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