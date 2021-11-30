"هنية" و"مزهر" يتوجان خدمات الشاطئ بكأس انطلاقة الجبهة الشعبية

غزة-الرأي

توج عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وجميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، نادي الشاطئ بكأس انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عقب فوزه على غزة الرياضي بركلات الترجيح مساء الاثنين في ملعب اليرموك بغزة، بحضور د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وإدارة ناديي الشاطئ وغزة الرياضي.

جاء ذلك خلال مباراة نظمها التجمع الرياضي الديمقراطي، في الذكرى “54” لانطلاقة الجبهة الشعبية.

وبارك هنية للجبهة الشعبية ذكرى انطلاقتها، مشيدا بتاريخها الحافل بالتضحيات والنضال من أجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال.

بدوره، أشاد بجهود مروان أبو ناصر رئيس التجمع الرياضي الديمقراطي في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية بمناسبة انطلاقة الجبهة، وحيا ما يقدمه التجمع من برامج رياضية بشكل عام.

