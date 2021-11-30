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أوقاف خان يونس تنفذ ملتقى دعوي لطالبات مدرسة شهداء خزاعة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:10

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غزة-الرأي

نفذ قسم الدعوة و الإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس ملتقى دعوي, استهدف طالبات مدرسة شهداء خزاعة في المحافظة, وذلك ضمن حملات نشر الوعي الديني لدى طلبة المدارس في المحافظة.
بدوره، أكد مدير مديرية أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان علي أهمية الملتقيات الدعوية في الحث على الالتزام الديني والاحتشام ونبذ التبرج, ودور الحجاب في حفظ كرامة الطالبة المسلمة، منوهاً بأن الملتقيات تهدف إلي الحفاظ علي تماسك المجتمع بتعاليم دينه.
وأشاد بجهود القائمين علي هذه الملتقيات التي تغرس قيم الفضيلة لدى طالبات المدارس, وتربية الطالبة المسلمة علي أن تكون قدوة حسنة بين الوسط المحيط بها.
 

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