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طواقم الارشاد بالزراعة تكثف زياراتها الميدانية لمزارعي الفراولة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:27

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غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للإرشاد بالتعاون،مع الإدارة العامة للوقاية ومديرية الزراعة شمال غزة،عدة زيارات ميدانية مكثفة على مزارعي الفراولة،وذلك مع البدء الفعلي لموسم إنتاجها،وذلك لأهمية هذا المحصول التصديري والتسويقي وللحفاظ علي جودة المنتج الفلسطيني.


ويقوم مهندسو الإرشاد بجولات ميدانية بشكل دوري علي مزارعي الفراولة في شمال قطاع غزة والتي بدأت بمنطقة حي الأمل -بيت لاهيا، من أجل تقديم النصائح الإرشادية حول الأفات والأمراض والإلتزام بمعايير الجودة والفرز والتدريج .


وتأتي هذه الزيارات في إطار جهودها المبذولة للأرتقاء بالواقع الزراعي ،و للأطمئنان على المزارعين لإنجاح موسمهم والارتقاء بمنتجاتهم ولتفادي حدوث مشاكل متوقعة والحصول علي أعلي أنتاج وبجودة عالية ،ومن خلال هذة الزيارة تم توزيع النشرات الفنية الخاصة بذلك .



 

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