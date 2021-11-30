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ديوان الفتوى والعمل يناقشان مقترح التأمين الصحي للعمال والخريجين

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:30

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غزة-الرأي

اجتمع ديوان الفتوى والتشريع مع ممثلين عن وزارة العمل في مقر الديوان بغزة للتباحث حول مقترح مذكرة التفاهم الخاصة بالتأمين الصحي للعمال والخريجين ومواضيع أخرى ذات علاقة بالتشريعات العمالية.

وحضر الاجتماع مدير دائرة الفتوى والتشريع والعقود والاتفاقيات أ. مخلد جندية والمساعد القانوني أ. إبراهيم حماد ممثلي من ديوان الفتوى والتشريع، ومدير وحدة علاقات العمل د. شادي حلس و أ. عبد الله الأسطل ممثلين من وزارة العمل.

وفي نهاية اللقاء تم التوافق على استمرارية التواصل بين ديوان الفتوى والتشريع ووزارة العمل وتوطيد العلاقة بينهما.

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