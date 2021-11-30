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التخطيط بالأوقاف تفتتح دورة تدريبية بعنوان "الجودة في الإدارة التربوية"

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:35

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غزة-الرأي

افتتحت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية دورة تدريبية بعنوان "الجودة في الإدارة التربوية", بواقع 10 ساعات, استهدفت الإداريين والمشرفين في وحدة التعليم الشرعي, بحضور مدير الوحدة د. محمد أبو مصطفي, ومدربي الدورة د. محمد الزعيم و د. حسين ابو ليلة, و د. عماد أبو غوري.


بدوره، أوضح أبو مصطفي أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية, تسعي الوحدة من خلاها للارتقاء بمستوي موظفي التعليم الشرعي بالأوقاف, وزيادة الخبرات في مجال عملهم, منوهاً بأن ادارته تهدف إلي تطوير جودة العمل في الادارات المختلفة في الوزارة, وتحسين جودة العمل لتقديم خدمة أفضل لأبناء شعبنا.


وأشاد أبو مصطفي بجهود القائمين علي هذه الدورات التي تعزز أداء الموظفين كلً في تخصصه, معرباً عن أمله في تحقيق الأهداف المرجوة.

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