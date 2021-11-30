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وكيل النقل والمواصلات يستقبل وفداً من جهاز الشرطة العسكرية

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:44

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غزة-الرأي

استقبل اللواء صلاح الدين أبو شرخ وفداً من جهاز الشرطة العسكرية برئاسة العقيد عمر أبو سنينة وعدد من أركان الجهاز وذلك اليوم في مقر الوزارة لمناقشة عدد من القضايا.
بدوره، رحب أبو شرح بالوفد مؤكداً على ضرورة التعاون المشترك بين الوزارة والشرطة العسكرية في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأفاد أبو شرخ أن جهاز الشرطة الفلسطينية من أهم ركائز المؤسسات الحكومية الذي يعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وقد قدم العديد من التضحيات في الأرواح والجهد والوقت لخدمة المواطن الفلسطيني.
كما تم مناقشة آلية عمل الحملات المرورية وإمكانية مشاركة جهاز الشرطة العسكرية في هذه الحملات لمتابعة وفحص مركبات الحكومة العسكرية وذلك من أجل ضبط الحالة المرورية والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين.
من جانبه، شكر أبو سنينة وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من خدمات كبيرة للمواطنين كان أخرها حملة التخفيضات على رسوم ترخيص المركبات والتي لاقت رضا كبير لدى أبناء شعبنا في قطاع غزة.
 

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