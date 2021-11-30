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الصحة تستعد للبدء ببرنامج تدريبي لأطباء الولادة بمجمع الشفاء الطبي

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:45

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غزة-الرأي

 نافش مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية مع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة د. عزالدين قوته الاستعداد للبدء ببرنامج تدريبي عملي لإنعاش الطفل للطاقم الطبي في مستشفى الولادة، وذلك لتحسين الخدمة الصحية في أقسام الولادة وتقديم الخدمة المميزة لحديثي الولادة، وبحضور د. المدير الطبي د. محمد زقوت ورئيس قسم الحضانة د. ناصر بلبل.

بدوره، عبر د. أبو سلمية عن استعداد ودعم ادارته لتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ مثل هذه البرامج المهمة التي تؤدي الى رفع جودة الخدمة المقدمة ودعم القطاع الصحي خاصة في تطوير طب الأطفال وحديثي الولادة.

  وأوضح بلبل أن التدريب للطواقم الطبية بالطرق الحديثة لإنعاش المواليد سيكون ليوم واحد فقط ومن ثم يتم تطبيقها من قبل الطواقم الطبية بالمجمع.

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