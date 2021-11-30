الدعليس يناقش مع التشريعي تفاصيل المنحة القطرية للموظفين

غزة - الرأي:

ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، تفاصيل المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، وعدة قضايا وملفات أخرى.

وأكد الدعليس لوفد اللجنة اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي حثيثة من أجل رفع قيمة الدفعة المالية التي يتم صرفها شهرياً للموظفين.

وبحث المجتمعون طريقة توزيع المنحة القطرية المتعلقة بتحسين رواتب القطاع الحكومي، حيث ركز النواب على التوزيع العادل للمنحة، بحيث يستفيد منها أصحاب الرواتب المتوسطة والمنخفضة بأقصى ما يكون.

وضم الوفد رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، والنائب د. عاطف عدوان، والنائب د. يوسف الشرافي، والنائب هدى نعيم.

وأشادت اللجنة بالجهود الحكومية في شتى الميادين والمجالات، داعية لاستمرار العمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وحول موضوع البطالة ومكافحة الفقر، ناقش المجتمعون جهود الحكومة لمعالجة مشكلة البطالة وخفض نسبة الفقر، وذلك بضرورة تبني استراتيجيات وسياسات واضحة وملموسة في هذا الشأن.

كما أكد النواب على ضرورة امتلاك خطة لإحلال الواردات، وتشجيع المنتج الوطني وفتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة الفلسطينية المدربة والمؤهلة.

وتطرق المجتمعون إلى تطوير برامج الجامعات بما يلبي متطلبات السوق المحلي والإقليمي والعربي، والاهتمام بالعمل عن بعد وتبني استراتيجيات بناء حواضن تكنولوجيا العمل عن بعد.

وحول ملف الكهرباء، أكد المجتمعون على ضرورة حل مشكلة المديونات المتراكمة من سنوات طويلة، وتشجيع شركة التوزيع على تقديم تسهيلات وتقديم حملات تشجع المواطن على الانتقال الى العدادات الذكية أو عدادات الدفع المسبق.