وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة التفاح والدرج" تُفرج عن 14 غارمًا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية ومنظمة أطباء العالم أسبانيا تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أسرى مجدو يعانون من نقص في الأغطية الشتوية وكالة الرأي الفلسطينية 209 مستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يكرم الفائزين والمشاركين بمبادرة (فكرة لصالح نيابتنا) وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم منزله في جبل المكبّر وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسير المسن فؤاد الشوبكي وكالة الرأي الفلسطينية أبو سلمية يطلع مسئول قطاع الصحة بالصليب الأحمر على عدة مشاريع وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يناقش مع التشريعي تفاصيل المنحة القطرية للموظفين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستعد للبدء ببرنامج تدريبي لأطباء الولادة بمجمع الشفاء الطبي
أخبار » الأخبار الحكومية

أبو سلمية يطلع مسئول قطاع الصحة بالصليب الأحمر على عدة مشاريع

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:57

11
11

غزة-الرأي

 استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة د. حسين الدهوي مسئول قطاع الصحة في الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف الاطلاع على المشاريع التي نفذتها اللجنة بالمجمع.

بدوره،  اشاد د. أبو سلمية  بعمل اللجنة الدولية باعتبارها شريك رئيس وأساسي في تقديم الخدمة الصحية، متطرقا الى دعم اللجنة لكافة الأزمات التي عانى منها المجمع، وكذلك دعم البرامج التدريبة للكوادر الطبية والتمريضية ودعم المجمع بالأجهزة الطبية والمستهلكات، كما وأطلعهم على الوضع الصحي للمجمع في ظل تفشي جائحة كوفيد 19".

هذا وقام الوفد برفقة د. هاني الهيثم رئيس استقبال أقسام الطوارئ بجولة ميدانية لمبنى القدس والاطلاع على توسعة أقسام الطوارئ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟