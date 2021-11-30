أبو سلمية يطلع مسئول قطاع الصحة بالصليب الأحمر على عدة مشاريع

غزة-الرأي

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة د. حسين الدهوي مسئول قطاع الصحة في الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف الاطلاع على المشاريع التي نفذتها اللجنة بالمجمع.

بدوره، اشاد د. أبو سلمية بعمل اللجنة الدولية باعتبارها شريك رئيس وأساسي في تقديم الخدمة الصحية، متطرقا الى دعم اللجنة لكافة الأزمات التي عانى منها المجمع، وكذلك دعم البرامج التدريبة للكوادر الطبية والتمريضية ودعم المجمع بالأجهزة الطبية والمستهلكات، كما وأطلعهم على الوضع الصحي للمجمع في ظل تفشي جائحة كوفيد 19".

هذا وقام الوفد برفقة د. هاني الهيثم رئيس استقبال أقسام الطوارئ بجولة ميدانية لمبنى القدس والاطلاع على توسعة أقسام الطوارئ.