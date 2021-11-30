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النائب العام يكرم الفائزين والمشاركين بمبادرة (فكرة لصالح نيابتنا)

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:14

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غزة-الرأي

كرّم النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، الفائزين و المبادرين المتقدمين بأفكار إبداعية لتطوير العمل الإداري والفني في النيابة العامة ضمن مبادرة (فكرة لصالح نيابتنا)، التي أطلقها النائب العام للعام الثالث على التوالي؛ للارتقاء بأداء النيابة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الأداء في وسائل خدمة المواطنين والمتعاملين.
وقد شارك في المبادرة 12 عضو نيابة وموظف، تم تكريمهم بحضور أعضاء لجنة التقييم، المستشار/ يحيى الفرا، والدكتور/ ماهر المصري، والأستاذة/ نداء الغفاري.


واستهل التكريم من النائب العام للفائزين الثلاثة الأوائل، وكيل النيابة/ أ. باهر النحال، والتي حازت فكرته الإبداعية ( أيقونة الاستشارات القانونية على برنامج العدالة الجنائية ) على المركز الأول، كأفضل فكرة قابلة للتنفيذ في العام القادم 2022، والحاصل على المركز الثاني أ. محمد صلاح، من موظفي نيابة غزة الجزئية-الدائرة الثالثة، والحاصل على المركز الثالث أ. دعاء أبو هاشم، من دائرة شئون الموظفين، كما وتم تكريم كافة المبادرين المشاركين في المبادرة؛ تقديراً لحرصهم على ارتقاء مؤسسة النيابة العامة.


بدوره، أشاد النائب العام/ المدهون خلال كلمته التكريمية بجميع الأفكار التي قُدّمت، مبيناً أن الكادر البشري هو ركيزة نجاح أي مؤسسة وأساس ريادتها، وأن هذه المبادرات من شأنها أن تحدث تغيير إيجابي وبنَّاء لصالح خدمة المجتمع وجمهور المواطنين، وتحقيق جودة الأداء، وتغيير الواقع للأفضل، موضحا أن التحدي هو في تحويل هذه الأفكار الإبداعية إلى مشاريع إيجابية واقعية، واستثمار قيادة المؤسسة لها، والذي يُسهم بعلاج الإشكاليات، وحل الأزمات المجتمعية، ويحقق قدرة على التكيُّف، ويسهّل الإجراءات للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والعالم.


وتستمر النيابة العامة للعام الثالث على التوالي باستلهام المبادرات الإبداعية، وتُطبِّق أفضلها كواقع عملي؛ بُغية إحداث النهضة الإدارية المرجوة، وتجويد العمل بالشكل الأمثل، وتفعيل روح المنافسة الإيجابية بين موظفي النيابة، فضلاً عن نشر ثقافة المبادرات الريادية، وتبادل المعلومات والأفكار البنّاءة؛ للارتقاء بصرح العدالة والعمل النيابي على المستوى الإداري والفني، وزيادة الجودة في خدمة جمهور المواطنين، على مبدأ تطبيق أفضل الوسائل؛ لتحقيق العدالة الإجرائية الناجزة، وترسيخ سيادة القانون.
 

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