"التدريب" تُنظم مسيراً عسكرياً للدفعة الثالثة من الدورة "التأسيسية 36"

غزة-الرأي

نظمت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مسيراً عسكرياً لـ 150 طالبًا من الدفعة الثالثة للدورة التأسيسية 36.

وتحرك المسير العسكري فجر أمس الإثنين من موقع مديرية التدريب بمحافظة رفح ليصل موقع الموانع الكبير بمحافظة خانيونس لتنفيذ عدة من المشاريع التدريبية.

وانطلق المسير في وقت مبكر من فجر الثلاثاء من موقع خانيونس وصولًا لمقر التدريب المركزي لمسافة تُقدر بـ 45 كم، حيث استمر 8 ساعات متواصلة بمشاركة مدير عام المديرية العامة للتدريب عميد محمد خلف وعدد من مدراء الإدارات والوحدات والضباط المشرفين على المسير.

وشارك في المسير العسكري مدير عام المديرية العامة للتدريب عميد محمد خلف والذي أثني بدوره على بجهود المشاركين بالمسير من ضباط وطلبة لما قدموه من نموذج مهني وانضباط وأداء قوي يعزز إمكانية الاستفادة من مخرجات الدورات في ميدان العمل.

وقال العميد خلف إن المسير العسكري يعتبر واحداً من أهم الأنشطة والمشاريع التدريبية التي تنفذها مديرية التدريب لدوراتها الميدانية, إذ يهدف لزيادة مستوى الجهوزية ورفع الروح المعنوية لدى المنتسب وتنمية اللياقة البدنية وتعليم مهارات الميدان المرتبطة بالمسير العسكري بأنواعه.

من جهته، أوضح مدير إدارة التدريب العقيد ربيع المصري أن المسير العسكري يأتي في إطار جهود إدارة التدريب لتنفيذ برامج ومشاريع نوعية من شأنها الإسهام بشكل فعال في تطوير أداء وقدرات منتسبي أجهزة الوزارة وهو من المهارات الأساسية الواجب تعلمها لاجتياز الدورة العسكرية بنجاح.

ويجري تنفيذ المسير العسكري ضمن خطة مدروسة ومعدة مسبقاً بمشاركة مختصين في التدريب العسكري , حيث يتم تحديد أماكن الانطلاق الأساسية والفرعية ونقاط تعليم المهارات الميدانية التي يجري فيها التفجيرات واستخدام الذخيرة الحية لمحاكاة عمليات الاستهداف مع الأخذ بعين الاعتبار ملائمة المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع مع قدرات المشاركين.