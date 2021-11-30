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ديوان الفتوى يعلن إصدار العدد 102 من جريدة (الوقائع الفلسطينية)

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:10

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غزة-الرأي

أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الثلاثاء الموافق 30/11/2021 عن إصدار العدد العادي 102 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية).
وأوضح أ. محمد رياض الزهارنة مدير دائرة الوقائع الفلسطينية والمطبوعات والنشر أن العدد (102) من الوقائع الفلسطينية يتضمن قانون لجنة متابعة العمل الحكومي رقم (4) لسنة 2021م، وقانون التصديقات رقم (5) لسنة 2021م، وقانون التنفيذ الشرعي رقم (6) لسنة 2021م، وقانون رقم (7) لسنة 2021م بشأن تعديل قانون البلديات رقم (1) لسنة 1934م، بالإضافة إلى قانون رقم ( لسنة 2021م معدل لقانون الأسرى و المحررين رقم (19) لسنة 2004م، وقانون رقم (9) لسنة 2021م معدل لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها رقم (3) لسنة 2020م، مشيراً إلى أن هذا العدد احتوى على (32) قرار صادر عن المجلس التشريعي و (6) قرارات وزارية ونظامان لبلدية البريج.
وأكد أ. الزهارنة أن ديوان الفتوى والتشريع هو المرجع الأساسي في عملية طباعة ونشر كافة التشريعات، داعياً إلى من يرغب في اقتناء هذا العدد بزيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو خلال أوقات الدوام الرسمي.
يذكر أن ديوان الفتوى والتشريع أصدر أربعة أعداد من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) خلال العام الحالي منها عددين خاص بالعلامات التجارية.
 

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