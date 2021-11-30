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سلطة المياه وجودة البيئة تزور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:13

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غزة-الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم مقر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكان في استقباله وكيل الوزارة د.عبد الهادي الأغا.
حيث تناقش  الطرفان أبرز الملفات المشتركة والمتقاطعة بين الجهتين ، للنهوض بالواقع المائي بشكل أفضل .
وأكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم ان قطاع غزة يستخدم 250 مليون متر مكعب مياه سنويا، في حين يعود منها 70 مليون متر مكعب فقط للخزان الجوفي ، مما يشكل أزمة مائية كبيرة.
وطرح د.يوسف عدة أفكار يمكن الاستفادة من خلالها من مياه الأمطار من أبرزها استثمار مسطحات المساجد والاستفادة من مياه الأمطار وترشيحها في الخزان الجوفي.
وأفاد د.يوسف ابراهيم أن التكلفة التشغيلية لمحطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي تبلغ 78 مليون دولار سنويا.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د.عبد الهادي الأغا أنه الوزارة على استعداد تام وكامل لتذليل العقبات لتحقيق التعاون المشترك بين الطرفين.
واعتبر الأغا أن وحدة الوعظ والارشاد ستتولى مهمة توعية المواطنين لتشجيع فكرة حماية البيئة والحث على الاستهلاك الأمثل للمياه المتوفرة في قطاع غزة من خلال خطب الجمعة والدروس الدينية.
واعتبر مدير عام وحدة مصادر المياه م.مازن البنا أن فكرة استغلال مياه الوضوء بالمساجد على سبيل المثال تعتبر فكرة مهمة للاعتماد عليها في سبيل الاستفادة الجيدة من المياه.
في حين ثمن رئيس سلطة المياه وجودة البيئة مجهودات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، شاكرا لهم حسن استقبالهم.
 

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