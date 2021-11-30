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"سليمان" يشيد بجهود الصليب الأحمر بدعم أنشطة الرعاية الذاتية

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:24

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غزة-الرأي

 أشاد مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والمجتمعية د. جميل سليمان بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا سيما تلك الموجهة لدعم برامج الرعاية الذاتية على مدار السنوات السابقة.

وأكد سليمان خلال استقباله وفدا من منظمة الصليب الأحمر الدولية، على رأسه منسق برامج الصحة النفسية والوفد المرافق لها، على تعزيز سبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع بتنفيذ العديد من البرامج النفسية الداعمة لأفراد المجتمع.

يذكر أن الادارة العامة للصحة النفسية وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر نفذت برنامجي للرعاية الذاتية والتشافي، استهدف الأول الطواقم الطبية العاملة في وزارة الصحة، والثاني استهدف ذوي البتر.

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